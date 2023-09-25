Ситуативные колебания: в НБУ пояснили рост курса доллара

"Ситуативный рост колебаний на наличном валютном рынке в августе не изменил тенденции к увеличению срочных вложений населения в гривневые ОВГЗ и депозиты и снижению уровня долларизации сбережений", - говорится в сообщении.

В то же время, способность НБУ балансировать валютный рынок оставалась высокой. Благодаря постоянному официальному финансированию, международные резервы Украины удерживаются на высоких уровнях. В конце августа они превышали 40 млрд долларов.

"Международная помощь позволяет НБУ покрывать дефицит валюты, вызванный войной. Чистая продажа валюты со стороны НБУ была ниже прогноза, а ситуация на валютном рынке в целом оставалась устойчивой", - добавили в центробанке.

Девять из 11 членов КМП высказались за снижение учетной ставки до 20% в сентябре. "Эти участники дискуссии считают, что умеренное снижение учетной ставки на 2 п.п. не создаст угроз для привлекательности гривневых сбережений, а следовательно, и для курсовой устойчивости, устойчивого снижения инфляции".

Они отметили, что благодаря сохранению привлекательности гривны продолжается связывание гривневых средств населения в депозитах, что усиливает способность НБУ сохранять устойчивость валютного рынка.

"При текущем монетарном режиме курсовая устойчивость остается основным якорем для ожиданий экономических агентов, поэтому задача сохранения доверия к национальной валюте крайне важна", - сообщили в НБУ.

Курс доллара

Напомним, курс доллара в августе вырос примерно на 1 гривну до уровня 38,60 гривен. Однако в конце месяца НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц. Это привело к падению курса ниже 38 гривен.

В сентябре курс снова вырос до 38,60 гривен, однако затем снизился до 38,15 гривен за доллар.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк Украины считает своей главной задачей обеспечение стабильного курса гривны. По его словам, НБУ делает шаги для того, чтобы начать валютную либерализацию и вернуться к более гибкому курсу гривны по отношению к доллару и инфляционному таргетированию.