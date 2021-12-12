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На Сицилії в результаті вибуху загинули три людини

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Неділя 12 грудня 2021 16:06
На Сицилії в результаті вибуху загинули три людини Фото: на Сицилії в результаті вибуху загинули три людини (Fornito da Rai News)
Автор: Валерія Поліщук

На Сицилії рятувальники продовжують розбирати завали багатоквартирного будинку, що обрушився, в якому стався вибух. Пожежники під завалами виявили тіла трьох осіб, ще шестеро залишаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У будинку проживали дев'ять членів розширеної сім'ї, і двоє приїжджих родичів - вагітна жінка і її чоловік - також знаходилися в приміщенні.

Двох жінок врятували вночі. Одна з них, 80-річна Роза Карміна, розповіла, що в будинку раптово згасло світло і обрушилися стеля і підлога. Її невістка, яка жила поверхом вище, також вижила і була врятована з-під купи уламків.

Вибух також обрушив три інших будівлі, в яких, мабуть, не було людей, і розбив вікна ще в трьох.

"Це, безумовно, був витік газу, в результаті якої утворився міхур метану", - заявив глава агентства цивільної оборони Сицилії Сальваторе Кочина.

За попередніми даними, вибух стався через скупчення газу, а спровокувало його спрацювання ліфта.

Нагадавши, на Сицилії стався вибух у чотириповерховому будинку. Зниклими безвісти оголосили 12 осіб.

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