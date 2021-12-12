На Сицилії в результаті вибуху загинули три людини
На Сицилії рятувальники продовжують розбирати завали багатоквартирного будинку, що обрушився, в якому стався вибух. Пожежники під завалами виявили тіла трьох осіб, ще шестеро залишаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
У будинку проживали дев'ять членів розширеної сім'ї, і двоє приїжджих родичів - вагітна жінка і її чоловік - також знаходилися в приміщенні.
Двох жінок врятували вночі. Одна з них, 80-річна Роза Карміна, розповіла, що в будинку раптово згасло світло і обрушилися стеля і підлога. Її невістка, яка жила поверхом вище, також вижила і була врятована з-під купи уламків.
Вибух також обрушив три інших будівлі, в яких, мабуть, не було людей, і розбив вікна ще в трьох.
"Це, безумовно, був витік газу, в результаті якої утворився міхур метану", - заявив глава агентства цивільної оборони Сицилії Сальваторе Кочина.
За попередніми даними, вибух стався через скупчення газу, а спровокувало його спрацювання ліфта.
Crollo ed esplosione di una palazzina a Ravanusa, le operazioni di soccorso. Sul luogo della tragedia gli uomini della Protezione civile. #ANSA pic.twitter.com/dQWjmicC4y— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 12, 2021
Нагадавши, на Сицилії стався вибух у чотириповерховому будинку. Зниклими безвісти оголосили 12 осіб.