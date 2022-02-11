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На Сицилии началось извержение вулкана Этна: впечатляющее видео

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Сицилия, Пятница 11 февраля 2022 14:36
На Сицилии началось извержение вулкана Этна: впечатляющее видео Фото: на Сицилии снова произошло извержение вулкана Этна (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Вулкан Этна, который на Сицилии, начал извержение. Столб вулканического пепла поднялся на высоту 10 тысяч метров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Volcano Discovery.

Аэропорт в Катании, как сообщает издание, продолжает работать в обычном режиме, выбросы пепла не повлияли на его работу.

На Сицилии началось извержение вулкана Этна: впечатляющее видеоФото: на Сицилии снова произошло извержение вулкана Этна (twitter.com/salvo_cerruto)

Из кратера извергается лава, толчки, выбрасывающие ее на поверхность, становятся все более интенсивными. Из юго-восточного кратера выходят три потока лавы, которые продвинулись уже на сотню метров.

С 1980 года юго-восточный кратер Этна, высотой в 3 324 метра, считался самым высоким сицилийским вулканом. До того, как его края постепенно начали размываться, кратер фактически достиг максимальной высоты в 3350 метров в 1981 году.

Что известно о вулкане

Этна - самый высокий и активный вулкан Европы. В горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы.

Напомним, в Японии произошло извержение вулкана Сакура-дзима.

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