На Сицилии началось извержение вулкана Этна: впечатляющее видео

Вулкан Этна, который на Сицилии, начал извержение. Столб вулканического пепла поднялся на высоту 10 тысяч метров.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Volcano Discovery.

Аэропорт в Катании, как сообщает издание, продолжает работать в обычном режиме, выбросы пепла не повлияли на его работу.

Фото: на Сицилии снова произошло извержение вулкана Этна (twitter.com/salvo_cerruto)

Из кратера извергается лава, толчки, выбрасывающие ее на поверхность, становятся все более интенсивными. Из юго-восточного кратера выходят три потока лавы, которые продвинулись уже на сотню метров.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0 — Boris Behncke (@etnaboris) February 10, 2022

С 1980 года юго-восточный кратер Этна, высотой в 3 324 метра, считался самым высоким сицилийским вулканом. До того, как его края постепенно начали размываться, кратер фактически достиг максимальной высоты в 3350 метров в 1981 году.

Что известно о вулкане

Этна - самый высокий и активный вулкан Европы. В горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы.