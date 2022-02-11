На Сицилії почалося виверження вулкана Етна: вражаюче відео

Вулкан Етна, який на Сицилії, почав виверження. Стовп вулканічного попелу піднявся на висоту 10 тисяч метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Volcano Discovery.

Аеропорт в Катанії, як повідомляє видання, продовжує працювати в звичайному режимі, викиди попелу не вплинули на його роботу.

Фото: на Сицилії знову сталося виверження вулкана Етна (twitter.com/salvo_cerruto)

З кратера вивергається лава, поштовхи, що викидають її на поверхню, стають все більш інтенсивними. З південно-східного кратера виходять три потоки лави, які просунулися вже на сотню метрів.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0 — Boris Behncke (@etnaboris) February 10, 2022

З 1980 року південно-східний кратер Етна, висотою в 3 324 метри, вважався найвищим сицилійським вулканом. До того, як його краї поступово почали розмиватися, кратер фактично досяг максимальної висоти в 3350 метрів в 1981 році.

Що відомо про вулкан

Етна - найвищий і активний вулкан Європи. У горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави.