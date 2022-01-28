В Японии произошло извержение вулкана Сакура-дзима
Фото: в Японии произошло извержение вулкана (GettyImages)
Вулкан Сакура-дзима выбросил большие клубы дыма и пепла над островом Кюсю (Япония). Этот вулкан считается одним из самых активных вулканов в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The National.
Вулкан также находится вблизи побережья Кагосимы, города с населением около 600 тысяч человек. Из-за своего взрывного потенциала Сакура-дзима считается очень опасным вулканом, и метеорологи за ним тщательно следят.
Его крупнейшие извержения произошли между 1471 и 1476 годами, и в 1914 году.
Japan's Sakurajima volcano spews plume of ash in eruption pic.twitter.com/vfiSyrbrka— The Independent (@Independent) January 28, 2022
Напомним, в январе произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане.