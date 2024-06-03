Ситника звільнили з посади заступника голова НАЗК

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Кабінеті міністрів може пройти низка призначень, зокрема на посади міністрів інфраструктури та регіональної політики.

Також нещодавно у Раді проголосували за відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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