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Сытника уволили с должности заместителя главы НАПК

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник покинул свой пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАПК.

Сытник был назначен заместителем главы НАПК еще 12 мая 2022 года. Он отвечал за: 

  • координацию взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, а также обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
  • финансовый контроль, проведение проверок, мониторинга образа жизни и проверку соблюдения требований законодательства, в том же числе в сфере предотвращения коррупции; 
  • предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
  • мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кабинете министров может пройти ряд назначений, в частности на должности министров инфраструктуры и региональной политики.

Также недавно в Раде проголосовали за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

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