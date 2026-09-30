Сітка проти FPV: український виробник показав новий перехоплювач "Мангал"

Що відомо про "Мангал"

Українська компанія Phantom Defence уперше анонсувала розробку на щорічній технологічній конференції IT Arena у Львові. Систему створили для протиповітряного захисту позицій, об'єктів і військової техніки від ворожих безпілотників типу FPV.

Фото: перехоплювач FPV "Мангал" (dev.ua)

Заряд стріляє спеціальною сіткою з грузилами. Вона розкривається безпосередньо під час пострілу, фізично заплутує ворожий дрон і збиває його. Модуль розрахований на шість зарядів і має дві камери для огляду та контролю ситуації. Також є функція автоматичного детектування цілей, яка спрощує й пришвидшує виявлення загрози оператором.

Де можна встановлювати і коли очікувати серію

Систему можна монтувати стаціонарно, зокрема для захисту блокпостів, окопів чи інфраструктури, або на автомобільну техніку.

За словами представників компанії, перші серійні зразки можуть з'явитися на ринку вже за кілька місяців.

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