ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не только системы ПВО. Что еще может получить Украина от Германии

Новина українською →
Украина, Суббота 04 июня 2022 12:59
Не только системы ПВО. Что еще может получить Украина от Германии Фото: председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук не исключил, что Германия поставит Украине, кроме систем IRIS-T, и подводные лодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

"Рассчитываю, что системы IRIS-T в кратчайшие сроки смогут быть поставлены в Украину и защищать украинские города от налетов российской авиации и ракетных обстрелов", - сказал он.

Стефанчук не исключил, что Украина сможет получить от Германии подводные лодки, потому что Украина "готова стать оборонной восточной границей всей Европы".

"И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем", - заверил он.

Как сообщалось, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине. Призвал его увеличить военную поддержку нашей стране.

Напомним, на днях Шольц рассказал, какое оружие Украина уже получила от Германии. И в том перечне не было тяжелого вооружения, важность которого постоянно подчеркивает украинская сторона.

При этом первое тяжелое оружие, обещанное Германией, может поступить в Украину в конце июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине