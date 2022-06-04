Не только системы ПВО. Что еще может получить Украина от Германии
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук не исключил, что Германия поставит Украине, кроме систем IRIS-T, и подводные лодки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.
"Рассчитываю, что системы IRIS-T в кратчайшие сроки смогут быть поставлены в Украину и защищать украинские города от налетов российской авиации и ракетных обстрелов", - сказал он.
Стефанчук не исключил, что Украина сможет получить от Германии подводные лодки, потому что Украина "готова стать оборонной восточной границей всей Европы".
"И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем", - заверил он.
Как сообщалось, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине. Призвал его увеличить военную поддержку нашей стране.
Напомним, на днях Шольц рассказал, какое оружие Украина уже получила от Германии. И в том перечне не было тяжелого вооружения, важность которого постоянно подчеркивает украинская сторона.
При этом первое тяжелое оружие, обещанное Германией, может поступить в Украину в конце июня.
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