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Не лише системи ППО. Що ще може отримати Україна від Німеччини

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Україна, Субота 04 червня 2022 12:59
Не лише системи ППО. Що ще може отримати Україна від Німеччини Фото: голова Верховної ради України Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук не виключив, що Німеччина поставить Україні, окрім систем IRIS-T, і підводні човни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

"Розраховую, що системи IRIS-T в найкоротші терміни зможуть бути поставлені до України та захищати українські міста від нальотів російської авіації та ракетних обстрілів", - сказав він.

Стефанчук не виключив, що Україна зможе отримати від Німеччини підводних човнів, тому що Україна "готова стати оборонним східним кордоном усієї Європи".

"І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", - запевнив він.

Як повідомлялось, спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні. Закликав його збільшити військову підтримку нашій країні.

Нагадаємо, днями Шольц розповів, яку зброю Україна вже отримала від Німеччини. І тому переліку не було важкого озброєння, на важливості якого постійно наголошує українська сторона.

При цьому перша важка зброя, обіцяна Німеччиною, може надійти в Україну наприкінці червня.

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