Не лише системи ППО. Що ще може отримати Україна від Німеччини

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук не виключив, що Німеччина поставить Україні, окрім систем IRIS-T, і підводні човни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

"Розраховую, що системи IRIS-T в найкоротші терміни зможуть бути поставлені до України та захищати українські міста від нальотів російської авіації та ракетних обстрілів", - сказав він.

Стефанчук не виключив, що Україна зможе отримати від Німеччини підводних човнів, тому що Україна "готова стати оборонним східним кордоном усієї Європи".

"І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", - запевнив він.