Системы гражданской защиты переводят в режим особого периода, - Зубко

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

Зубко рассказал о мерах, принимаемых в условиях военного положения

В связи с военным положением в ряде областей Украины системы гражданской защиты переводят в режим особого периода. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство решило перевести единую специализированную систему гражданской защиты в режим особого периода.

"Мы делаем все, чтобы обезопасить Украину от возможных будущих актов агрессии. Перевести соответственно все силы и средства в режим особого периода. Сегодня мы переводим гражданскую систему защиты, но это не значит, что это каким-то образом влияет на жизнь людей", - подчеркнул Зубко.

Он также добавил, что органы местного самоуправления должны быть готовы к координации с силовыми ведомствами, а в рамках мероприятий по особому периоду 4-5 декабря проведут командно-штабные учения.

Напомним, ранее в Кабинете министров заявили, что военное положение не влияет на работу Пенсионного фонда.

"Все работает в штатном режиме, никаких задержек с выплатами не будет. Все социальные пособия, зарплаты, пенсии люди получат вовремя и в полном объеме", - отметил вице-премьер Павел Розенко.

Кроме того, из-за военного положения усилят надзор за санитарно-эпидемической ситуацией.