В Кабмине заявили, что военное положение не влияет на работу Пенсионного фонда

Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)

Розенко отметил, что никаких задержек с выплатами не будет

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что военное положение не влияет на работу Пенсионного фонда и задержек с выплатами не будет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Розенко, во всех областях, где введено военное положение, социальные службы и органы Пенсионного фонда работают в штатном режиме.

"Вследствие введения военного положения в 10 областях Украины ни социальные службы, ни органы Пенсионного фонда никоим образом не изменили и не изменят графики своей работы. Все работает в штатном режиме, никаких задержек с выплатами не будет. Все социальные пособия, зарплаты, пенсии люди получат вовремя и в полном объеме", - сказал он.

Кроме того, Розенко добавил, что на фоне введения правового режима военного положения гривна остается в целом стабильной и причин говорить о ее девальвации нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины до 26 декабря 2018 года введено военное положение. Как сообщали в Генштабе ВСУ, офицеры оперативного резерва первой очереди не будут мобилизованы из-за введения военного положения.