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Системи цивільного захисту переводять у режим особливого періоду, - Зубко

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 14:09
Системи цивільного захисту переводять у режим особливого періоду, - Зубко
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Зубко розповів про заходи, що вживаються в умовах воєнного стану

У зв'язку з воєнним станом у ряді областей України системи цивільного захисту переводять у режим особливого періоду. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд вирішив перевести єдину спеціалізовану систему цивільного захисту у режим особливого періоду.

"Ми робимо все, щоб убезпечити Україну від можливих майбутніх актів агресії. Перевести відповідно всі сили і засоби в режим особливого періоду. Сьогодні ми переводимо цивільну систему захисту, але це не означає, що це якимось чином впливає на життя людей", - наголосив Зубко.

Він також додав, що органи місцевого самоврядування мають бути готові до координації з силовими відомствами, а в рамках заходів щодо особливого періоду 4-5 грудня проведуть командно-штабні навчання.

Нагадаємо, раніше у Кабінеті міністрів заявили, що воєнний стан не впливає на роботу Пенсійного фонду.

"Все працює в штатному режимі, жодних затримок з виплатами не буде. Всі соціальні допомоги, зарплати, пенсії люди отримають вчасно і в повному обсязі", - зазначив віце-прем'єр Павло Розенко.

Крім того, через воєнний стан посилять нагляд за санітарно-епідемічною ситуацією.

 

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