Систему глушіння Starlink у Керчі спалили (супутникові знімки)

В окупованій Керчі знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант", який використовувався для придушення роботи Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Militarnyi
На оприлюднених знімках видно місця згорілих установок. Більшу частину причепів після ударів перемістили.
Комплекс являє собою систему супутникових антен на кількох причепах.
Він створює потужні перешкоди для конкретного супутника Starlink у частотному діапазоні 14-14,5 ГГц, перериваючи зв'язок із терміналами на землі.
Один комплекс забезпечує "захист" території площею приблизно 20 кв. км.
Російський виробник "Русский купол" не розкриває технічних характеристик, однак за данними Мilitarnyi вартість одного комплексу становить близько 150 млн рублів.
Попри здатність створювати перешкоди, комплекс має суттєві вразливості. SpaceX здатен оперативно виявляти перешкоди у каналах зв'язку, а супутники радіорозвідки країн-партнерів фіксують потужне випромінювання комплексу – це полегшує його виявлення. Сили оборони України оперативно знаходять та уражають такі установки за допомогою дронів.
Нагадаємо, після того як SpaceX заблокував незаконні термінали Starlink у лютому 2026 року, російська армія зіткнулася з серйозними проблемами зі зв'язком на фронті – штурмові операції частково зупинилися.
Росія почала масово шукати альтернативи Starlink, але власні супутникові системи виявилися вразливими.
"Птахи Мадяра" у квітні вперше знищили нову компактну станцію супутникового зв'язку Spirit-030, яку РФ почала масово постачати на фронт.