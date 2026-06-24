Систему глушения Starlink в Керчи сожгли (спутниковые снимки)

Напомним, после того, как SpaceX заблокировал незаконные терминалы Starlink в феврале 2026 года, российская армия столкнулась с серьезными проблемами со связью на фронте – штурмовые операции частично остановились.

Россия начала массово искать альтернативы Starlink, но собственные спутниковые системы оказались уязвимы.

"Птицы Мадяра" в апреле впервые уничтожили новую компактную станцию спутниковой связи Spirit-030, которую РФ начала массово поставлять на фронт.