Систему глушіння Starlink у Керчі спалили (супутникові знімки)

В окупованій Керчі знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант", який використовувався для придушення роботи Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Militarnyi

На оприлюднених знімках видно місця згорілих установок. Більшу частину причепів після ударів перемістили.

Як працює "Волна Купол Гарант"

Комплекс являє собою систему супутникових антен на кількох причепах.

Він створює потужні перешкоди для конкретного супутника Starlink у частотному діапазоні 14-14,5 ГГц, перериваючи зв'язок із терміналами на землі.

Фото: Комплекс «Волна Купол Гарант» у Керчі до ударів та після. Червень 2026. (t.me/exilenova_plus)

Один комплекс забезпечує "захист" території площею приблизно 20 кв. км.

Російський виробник "Русский купол" не розкриває технічних характеристик, однак за данними Мilitarnyi вартість одного комплексу становить близько 150 млн рублів.

Чому його легко знайти

Попри здатність створювати перешкоди, комплекс має суттєві вразливості. SpaceX здатен оперативно виявляти перешкоди у каналах зв'язку, а супутники радіорозвідки країн-партнерів фіксують потужне випромінювання комплексу – це полегшує його виявлення. Сили оборони України оперативно знаходять та уражають такі установки за допомогою дронів.