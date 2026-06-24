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Систему глушения Starlink в Керчи сожгли (спутниковые снимки)

17:31 24.06.2026 Ср
2 мин
Комплекс "выключал" Starlink на 20 кв. км вокруг себя
aimg Валерия Абабина
Систему глушения Starlink в Керчи сожгли (спутниковые снимки) Фото: комплекс "Волна Купол Гарант" (росСМИ)
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В оккупированной Керчи уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна Купол Гарант", который использовался для подавления работы Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Militarnyi.

На обнародованных снимках видны места сгоревших установок. Большую часть прицепов после ударов переместили.

Как работает "Волна Купол Гарант"

Комплекс представляет собой систему спутниковых антенн на нескольких прицепах.

Он создает мощные помехи для конкретного спутника Starlink в частотном диапазоне 14–14,5 ГГц, прерывая связь с терминалами на земле.

Систему глушения Starlink в Керчи сожгли (спутниковые снимки)Фото: Комплекс "Волна Купол Гарант" в Керчи до ударов и после. Июнь 2026. (t.me/exilenova_plus)

Один комплекс обеспечивает "защиту" территории площадью примерно 20 кв. км.

Российский производитель "Русский купол" не раскрывает технических характеристик, однако по данным Мilitarnyi стоимость одного комплекса составляет около 150 млн. рублей.

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Почему его легко найти

Несмотря на способность создавать помехи, комплекс имеет значительные уязвимости. SpaceX способен оперативно обнаруживать помехи в каналах связи, а спутники радиоразведки стран-партнеров фиксируют мощное излучение комплекса – это облегчает его обнаружение. Силы обороны Украины оперативно находят и поражают такие установки с помощью дронов.

Напомним, после того, как SpaceX заблокировал незаконные терминалы Starlink в феврале 2026 года, российская армия столкнулась с серьезными проблемами со связью на фронте – штурмовые операции частично остановились.

Россия начала массово искать альтернативы Starlink, но собственные спутниковые системы оказались уязвимы.

"Птицы Мадяра" в апреле впервые уничтожили новую компактную станцию спутниковой связи Spirit-030, которую РФ начала массово поставлять на фронт.

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