Не системний підхід. У Повітряних силах заявили, що Росія використовує своє озброєння нетипово

Він зазначив, що балістичні ракети збивати на дальніх підступах не можна, адже дальність ураження того самого комплексу Patriot невелика, - кілька десятків кілометрів.

Водночас крилаті ракети можна збивати не лише цим ЗРК, а й іншими, навіть мобільними вогневими групами та авіацією. Тому ракети такого типу можуть знищувати ще й на підступах - до об'єктів, які вони можуть вражати чи до столиці, адже саме її росіяни активно атакують останнім часом.

Ігнат зазначив, що останнім часом росіяни застосовують своє озброєння нетипово. Зокрема, активно використовує балістичне озброєння, як "Іскандери".

"Тими "Іскандерами" він б'є у той час, коли думає, що ми цього не очікуємо. Але, як бачите, "Іскандери" збивають як у небі столиці, так і на підступах. Можна сказати, що власне, у них не системний підхід", - сказав речник.

Він зазначив, що зазвичай окупанти атакують Україну дронами-камікадзе з 23:00. Вже ближче до 4:00 дрони кружляють у небі, і наші бійці полюють на них по всій території держави. Водночас крилаті ракети летять вночі, - з 1:00 до 3:00.

Ігнат зазначив, що своїми атаками росіяни намагаються уразити певні цілі у столиці, виснажити нашу ППО, а також тримати населення в напрузі та сіяти паніку.

Атаки по Києву

Зазначимо, що лише вчора вночі росіяни атакували столицю 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину та біля поліклініки, через що троє людей загинули.

Сьогодні вночі окупанти знову вдарили по Україні та столиці зокрема. Цього разу вони використали 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон, які знищили наші системи ППО. Через атаку постраждала 11-річна дитина та 68-річний чоловік.

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