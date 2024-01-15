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Системи ППО, танки і не тільки. "Армія дронів" розповіла про втрати РФ за тиждень

Україна, Понеділок 15 січня 2024 17:54
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Системи ППО, танки і не тільки. "Армія дронів" розповіла про втрати РФ за тиждень Архівне фото: "Армія дронів" розповіла про втрати РФ за тиждень (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України продовжують знищувати техніку російських окупантів за допомогою безпілотників. За останній тиждень загарбники позбулися щонайменше двох систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Мінус дві системи ППО, 44 танки і 258 опорних пунктів - результат "Армії дронів", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, через тиждень підрозділи дронів вразили:

  • 65 бойових броньованих машин;
  • 33 гармати;
  • 59 вантажівок;
  • 249 російських окупантів.

Системи ППО, танки і не тільки. &quot;Армія дронів&quot; розповіла про втрати РФ за тиждень

Фото: Втрати Росії (t.me/zedigital)

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 15 січня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.

Також воїни Сил спеціальних операцій з міномета ліквідували групу росіян біля Авдіївки Донецької області. Трьох окупантів було знищено, ще двоє отримали поранення.

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