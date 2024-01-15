Системи ППО, танки і не тільки. "Армія дронів" розповіла про втрати РФ за тиждень

Сили оборони України продовжують знищувати техніку російських окупантів за допомогою безпілотників. За останній тиждень загарбники позбулися щонайменше двох систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова .

"Мінус дві системи ППО, 44 танки і 258 опорних пунктів - результат "Армії дронів", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, через тиждень підрозділи дронів вразили:

65 бойових броньованих машин;

33 гармати;

59 вантажівок;

249 російських окупантів.

Фото: Втрати Росії (t.me/zedigital)

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 15 січня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.

Також воїни Сил спеціальних операцій з міномета ліквідували групу росіян біля Авдіївки Донецької області. Трьох окупантів було знищено, ще двоє отримали поранення.