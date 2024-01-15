Системы ПВО, танки и не только. "Армия дронов" рассказала о потерях РФ за неделю
Силы обороны Украины продолжают уничтожать технику российских оккупантов с помощью беспилотников. За последнюю неделю захватчики лишились по меньшей мере двух систем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Минус две системы ПВО, 44 танка и 258 опорных пунктов - результат "Армии дронов", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, через неделю подразделения дронов поразили:
- 65 боевых бронированных машин;
- 33 пушки;
- 59 грузовиков;
- 249 российских оккупантов.
Фото: Потери России (t.me/zedigital)
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.
Также воины Сил специальных операций по миномету ликвидировали группу россиян возле Авдеевки Донецкой области. Три оккупанта были уничтожены, еще двое получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.