ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Системы ПВО, танки и не только. "Армия дронов" рассказала о потерях РФ за неделю

Украина, Понедельник 15 января 2024 17:54
UA EN RU
Системы ПВО, танки и не только. "Армия дронов" рассказала о потерях РФ за неделю Архивное фото: "Армия дронов" рассказала о потерях РФ за неделю (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины продолжают уничтожать технику российских оккупантов с помощью беспилотников. За последнюю неделю захватчики лишились по меньшей мере двух систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Минус две системы ПВО, 44 танка и 258 опорных пунктов - результат "Армии дронов", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, через неделю подразделения дронов поразили:

  • 65 боевых бронированных машин;
  • 33 пушки;
  • 59 грузовиков;
  • 249 российских оккупантов.

Системы ПВО, танки и не только. &quot;Армия дронов&quot; рассказала о потерях РФ за неделю

Фото: Потери России (t.me/zedigital)

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.

Также воины Сил специальных операций по миномету ликвидировали группу россиян возле Авдеевки Донецкой области. Три оккупанта были уничтожены, еще двое получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Таких у России всего 9, но не все рабочие. Эксперт объяснил важность уничтожения А-50
Таких у России всего 9, но не все рабочие. Эксперт объяснил важность уничтожения А-50
DAILY
Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек