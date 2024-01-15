ua en ru
Пн, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вісімнадцять артсистем і майже тисяча окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Україна, Понеділок 15 січня 2024 07:54
UA EN RU
Вісімнадцять артсистем і майже тисяча окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 15 січня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 370 980 (+980) осіб ліквідовано;
  • танків - 6089 (+14) од;
  • бойових броньованих машин - 11322 (+20) од;
  • артилерійських систем - 8771 (+24) од;
  • РСЗВ - 958 (+1) ;
  • засоби ППО - 650 (+2) од;
  • літаків - 329 од;
  • гелікоптерів - 324 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4);
  • крилаті ракети - 1815 (+1);
  • кораблі /катери - 23 од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31) од;
  • спеціальна техніка -1356 (+3);

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 16 атак противника на Мар'їнському напрямі, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем, ще один підбили
ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем, ще один підбили
DAILY
Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб