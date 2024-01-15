Вісімнадцять артсистем і майже тисяча окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу
Фото: український військовий (GettyImages)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 15 січня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 370 980 (+980) осіб ліквідовано;
- танків - 6089 (+14) од;
- бойових броньованих машин - 11322 (+20) од;
- артилерійських систем - 8771 (+24) од;
- РСЗВ - 958 (+1) ;
- засоби ППО - 650 (+2) од;
- літаків - 329 од;
- гелікоптерів - 324 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4);
- крилаті ракети - 1815 (+1);
- кораблі /катери - 23 од;
- підводні човни - 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31) од;
- спеціальна техніка -1356 (+3);
Ситуація на фронті
Українські військові відбили 16 атак противника на Мар'їнському напрямі, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу противника.
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