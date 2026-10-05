Українські пілоти найближчим часом почнуть навчання на Rafale, - Зеленський

Незабаром українські льотчики тренуватимуться на французьких літаках Rafale. Також Франція готує нову оборонну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Навчання на Rafale і оборонний пакет

Після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном Зеленський подякував країні за повну підтримку України.

"Обговорили російську терористичну ескалацію та наші потреби у захисті. Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення", - каже він.

Також українські пілоти незабаром розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції.

"Це сильний крок для української бойової авіації", - впевнений президент.

Інша допомога Франції

Зеленський також повідомив, що команди двох країн продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні.

Також у розмові йшлося про європейську антибалістичну систему FREYJA.

"Активно готуємо систему FREYJA. Обговорили, де можемо прискоритись. Домовилися, що поговоримо про все більш детально під час зустрічі", - каже він.

Винищувачі Rafale

Dassault Rafale - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. Перший політ відбувся 4 липня 1986 року.

З 2000 року винищувач перебуває на озброєнні Повітряних сил, а його палубний варіант Rafale M є основним бойовим літаком Військово-морського флоту Франції.

17 листопада 2025 року президенти України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання. Церемонія підписання відбулася на фоні багатоцільових винищувачів Dassault Rafale.

У липні 2026 року Франція та Україна підписали угоду про продаж першої партії з 16 винищувачів Dassault Rafale. Перші літаки з партії у 16 одиниць очікуються у 2028-2029 роках.