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Зеленський і Драпатий визначили нові завдання по далекобійних операціях України

21:11 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Зеленський і Драпатий визначили нові завдання по далекобійних операціях України Фото: президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (Getty Images)
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Україна продовжує "далекобійні санкції" проти Росії. Підготовлено нові операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Україна готує нові далекобійні удари

Зеленський обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим реалізацію далекобійних операцій України проти РФ.

"Нові завдання по далекобійності теж визначені. Слава Україні!" - зазначив президент.

Озброєння від партнерів

Також Зеленський провів нараду з командою Міністерства оборони України та дипломатичною командою Офісу щодо графіку постачання озброєння від партнерів.

"Домовленості абсолютно чіткі, і щодня на політичному рівні з лідерами додаємо нових домовленостей", - каже він.

Це стосується:

  • амуніції для F-16,
  • додаткових фінансів на виробництво дронів різних типів і ракет,
  • спільних із європейцями виробничих проєктів.

Президент додав, що розраховує на дотримання строків виконання по кожній домовленості.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив: Нідерланди допоможуть Україні посилити ефективність винищувачів F-16 для збиття російських реактивних "Шахедів".

Крім того, незабаром, за словами Зеленського, українські льотчики тренуватимуться на французьких літаках Rafale. Також Франція готує нову оборонну допомогу Україні.

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