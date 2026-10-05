Зеленський і Драпатий визначили нові завдання по далекобійних операціях України
Україна продовжує "далекобійні санкції" проти Росії. Підготовлено нові операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Україна готує нові далекобійні удари
Зеленський обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим реалізацію далекобійних операцій України проти РФ.
"Нові завдання по далекобійності теж визначені. Слава Україні!" - зазначив президент.
Озброєння від партнерів
Також Зеленський провів нараду з командою Міністерства оборони України та дипломатичною командою Офісу щодо графіку постачання озброєння від партнерів.
"Домовленості абсолютно чіткі, і щодня на політичному рівні з лідерами додаємо нових домовленостей", - каже він.
Це стосується:
- амуніції для F-16,
- додаткових фінансів на виробництво дронів різних типів і ракет,
- спільних із європейцями виробничих проєктів.
Президент додав, що розраховує на дотримання строків виконання по кожній домовленості.
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив: Нідерланди допоможуть Україні посилити ефективність винищувачів F-16 для збиття російських реактивних "Шахедів".
Крім того, незабаром, за словами Зеленського, українські льотчики тренуватимуться на французьких літаках Rafale. Також Франція готує нову оборонну допомогу Україні.