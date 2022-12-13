Системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни, - Резніков

"Коли у вас триває війна, вам завжди буде недостатньо зброї. Нам потрібно її ще більше, особливо систем ППО, які є пріоритетом номер один для нас", - сказав Резніков.

За його словами, системи протиповітряної оборони Patriot можуть з’явитися на полі бою в Україні вже на наступному етапі війни.

"Ми вже тривалий час обговорюємо передачу Україні систем Patriot з нашими партнерами, тому що ця система є дорогою та розроблена з високим ступенем складності. Я вважаю, що Patriot також можуть з’явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі", - зазначив міністр.

Резніков додав, що українські військові щодня намагаються знаходити найкраще рішення для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, які запускають російські війська.

Окрім того, він наголосив, що Україна також потребує дронів.

"Нам також потрібні системи для боротьби з дронами. Радіоелектронна боротьба є дуже важливим напрямком для нас", - сказав міністр.