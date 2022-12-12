Шмигаль закликав передати Україні системи ППО Patriot на тлі нових ударів РФ

Україні потрібні установки Patriot та інші системи протиповітряної оборони для захисту від постійних ударів росіян.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press , про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр звернувся із закликом про передачу сучасних систем ППО після того, як російські окупанти завдали удару по Гірнику (Донецька область), внаслідок чого загинули двоє людей, ще десять - отримали поранення.

За словами Шмигаля, Росія за допомогою своїх ударів по інфраструктурі України має намір викликати нову хвилю біженців до Європи.

Також він зазначив, що Україні потрібна велика кількість снарядів, щоб протистояти російській артилерії рівною мірою.

"Росія випускає за українськими цілями від 50 000 до 70 000 снарядів на день, і нам потрібна, принаймні, третина цієї кількості щодня", - наголосив глава уряду.