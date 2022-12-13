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Системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни, - Резніков

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Україна, Вівторок 13 грудня 2022 19:25
Системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олексія Резнікова в інтерв'ю CNN.

"Коли у вас триває війна, вам завжди буде недостатньо зброї. Нам потрібно її ще більше, особливо систем ППО, які є пріоритетом номер один для нас", - сказав Резніков.

За його словами, системи протиповітряної оборони Patriot можуть з’явитися на полі бою в Україні вже на наступному етапі війни.

"Ми вже тривалий час обговорюємо передачу Україні систем Patriot з нашими партнерами, тому що ця система є дорогою та розроблена з високим ступенем складності. Я вважаю, що Patriot також можуть з’явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі", - зазначив міністр.

Резніков додав, що українські військові щодня намагаються знаходити найкраще рішення для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, які запускають російські війська.

Окрім того, він наголосив, що Україна також потребує дронів.

"Нам також потрібні системи для боротьби з дронами. Радіоелектронна боротьба є дуже важливим напрямком для нас", - сказав міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав передати Україні системи ППО Patriot на тлі нових ударів РФ.

Окрім того, він заявив, що Україна просить та очікує надання французької системи ППО Mamba.

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