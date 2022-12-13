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Системы ПВО Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны, - Резников

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Украина, Вторник 13 декабря 2022 19:25
Системы ПВО Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что системы ПВО Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Алексея Резникова в интервью CNN.

"Когда у вас идет война, вам всегда будет недостаточно оружия. Нам нужно его еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас", - сказал Резников.

По его словам, система противовоздушной обороны Patriot может появиться на поле боя в Украине уже на следующем этапе войны.

"Мы уже длительное время обсуждаем передачу Украине систем Patriot с нашими партнерами, потому что эта система дорога и разработана с высокой степенью сложности. Я считаю, что Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе", - отметил министр.

Резников добавил, что украинские военные каждый день пытаются находить лучшее решение для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, запускаемыми российскими войсками.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина также нуждается в дронах.

"Нам также нужны системы для борьбы с дронами. Радиоэлектронная борьба является очень важным направлением для нас", - сказал министр.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль призвал передать Украине системы ПВО Patriot на фоне новых ударов РФ.

Кроме того, он заявил, что Украина просит и ожидает предоставления французской системы ПВО Mamba.

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Алексей Резников ПВО
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