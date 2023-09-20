Системи ППО, боєприпаси і не тільки. Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні
Уряд Латвії у новому пакеті оборонної допомоги надасть Україні системи протиповітряної оборони та інше озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.
Новий голова Міноборони Латвії розповів про додатковий пакет озброєння в рамках допомоги Силам оборони України, під час зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим на полях "Рамштайну" (Контактна група з оборони України, що відбулася 19 вересня в Німеччині).
Яке озброєння надасть Рига
"Латвія надішле Україні додаткову військову підтримку, включаючи найважливіші можливості - додаткові міномети, системи ППО та боєприпаси великого калібру", - написав Спрудс.
Також він зазначив, що вірить у те, що Україна зможе дати відсіч російським загарбникам.
"Україна повинна і вона переможе!" - наголосив глава Міноборони Латвії, та подякував Умєрову за зустріч у форматі "Рамштайн".
Допомога Латвії для України
Нагадаємо, що Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.
Нещодавно минулий голова Міноборони Латвії Інара Мурнієце заявила про те, що країна виділяє на гуманітарну та військову допомогу Україні понад 1% національного ВВП.
Також повідомлялося, що раніше парламент Латвії закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.
Бере участь Латвія й у "літаковій коаліції". Так, раніше ця країна домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового вертольота Мі-17.
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