ua en ru
Ср, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Системи ППО, боєприпаси і не тільки. Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Середа 20 вересня 2023 02:50
UA EN RU
Системи ППО, боєприпаси і не тільки. Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні Фото: глави Міноборони України та Латвії Рустем Умєров і Андріс Спрудс (twitter.com/AndrisSpruds)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Латвії у новому пакеті оборонної допомоги надасть Україні системи протиповітряної оборони та інше озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.

Новий голова Міноборони Латвії розповів про додатковий пакет озброєння в рамках допомоги Силам оборони України, під час зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим на полях "Рамштайну" (Контактна група з оборони України, що відбулася 19 вересня в Німеччині).

Яке озброєння надасть Рига

"Латвія надішле Україні додаткову військову підтримку, включаючи найважливіші можливості - додаткові міномети, системи ППО та боєприпаси великого калібру", - написав Спрудс.

Також він зазначив, що вірить у те, що Україна зможе дати відсіч російським загарбникам.

"Україна повинна і вона переможе!" - наголосив глава Міноборони Латвії, та подякував Умєрову за зустріч у форматі "Рамштайн".

Допомога Латвії для України

Нагадаємо, що Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.

Нещодавно минулий голова Міноборони Латвії Інара Мурнієце заявила про те, що країна виділяє на гуманітарну та військову допомогу Україні понад 1% національного ВВП.

Також повідомлялося, що раніше парламент Латвії закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Бере участь Латвія й у "літаковій коаліції". Так, раніше ця країна домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового вертольота Мі-17.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Допомога Україні
NEWS
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни