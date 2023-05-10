ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Канада та Латвія проведуть навчання українських військових

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 18:26
Канада та Латвія проведуть навчання українських військових Ілюстративне фото: Канада та Латвія проведуть навчання українських військових (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канадські та латвійські інструктори почнуть навчати українських військових у Латвії вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Канади Аніту Ананд у Twitter.

За словами чиновниці, навчання українських захисників для протистояння російській агресії розпочнеться вже у понеділок, 15 травня.

При цьому Ананд зазначила, що програма навчання доповнить інші зусилля Канади щодо тренування українців у Польщі та Британії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Британії вже підготували 14 тисяч українських військових до бойових дій.

Також ми писали, що, за даними Пентагону, Сполучені Штати на сьогодні ведуть навчання близько 2 тисяч українських військових різних спеціальностей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Канада Допомога Україні
NEWS
Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії