Канада та Латвія проведуть навчання українських військових
Канадські та латвійські інструктори почнуть навчати українських військових у Латвії вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Канади Аніту Ананд у Twitter.
За словами чиновниці, навчання українських захисників для протистояння російській агресії розпочнеться вже у понеділок, 15 травня.
При цьому Ананд зазначила, що програма навчання доповнить інші зусилля Канади щодо тренування українців у Польщі та Британії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Британії вже підготували 14 тисяч українських військових до бойових дій.
Також ми писали, що, за даними Пентагону, Сполучені Штати на сьогодні ведуть навчання близько 2 тисяч українських військових різних спеціальностей.
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