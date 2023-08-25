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Латвія передала Україні вертоліт Мі-17

П'ятниця 25 серпня 2023 16:59
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Латвія передала Україні вертоліт Мі-17 Фото: Латвія передала Україні вертоліт Мі-17 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Латвія передала у користування України ще один вертоліт Мі-17.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму мікроблозі в Twitter повідомила міністр оборони Латвії Інара Мурніеце.

"Національні Збройні Сили Латвії передали в Україну черговий вертоліт Мі-17", - написала вона.

Мурніеце зауважила, що Україна успішно воює та повертає собі окуповані території. За її словами, Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги у війні проти Росії.

Допомога Україні від Латвії

Нагадаємо, Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.

Зокрема, нещодавно парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників.

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