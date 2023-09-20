Системы ПВО, боеприпасы и не только. Латвия объявила о новом пакете помощи Украине

Правительство Латвии в новом пакете оборонной помощи предоставит Украине системы противовоздушной обороны, и другое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра обороны Латвии Андриса Спрудса.

Новый глава Минобороны Латвии рассказал о дополнительном пакете вооружения в рамках помощи Силам обороны Украины, во время встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым на полях "Рамштайна" (Контактной группы по обороне Украины, что состоялась 19 сентября в Германии).

Какое вооружение предоставит Рига

"Латвия направит Украине дополнительную военную поддержку, включая наиболее важные возможности - дополнительные минометы, системы ПВО и боеприпасы большого калибра", - написал Спрудс.

Также он отметил, что верит в то, что Украина сможет дать отпор российским захватчикам.

"Украина должна и она победит!" - подчеркнул глава Минобороны Латвии, и поблагодарил Умерова за встречу в формате "Рамштайн".

Помощь Латвии для Украины

Напомним, что Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.

Недавно прошлый глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце заявила о том, что страна выделяет на гуманитарную и военную помощь Украине более 1% национального ВВП.

Также сообщалось, что ранее парламент Латвии призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Участвует Латвия и в "самолетной коалиции". Так, ранее эта страна договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников. А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.