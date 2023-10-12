Системи повітряної тривоги у Чернігові пошкодили умисно, - ОВА

"У Чернігові тривають роботи з відновлення ліній зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення, після умисного їх пошкодження сторонніми особами", - написав він.

Чаус також повідомив, що станом на 14:00 12 жовтня відновлено лінії управління 21 сиреною.

Наразі три сирени залишаються непрацездатними.

Що цьому передувало

Вчора повідомлялося, що у Чернігові через технічні проблеми не працюватимуть системи повітряної тривоги.

Мешканцям радять відстежувати повітряну небезпеку за повідомленнями на офіційних каналах і в додатку "Повітряна тривога".

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