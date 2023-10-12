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Системи повітряної тривоги у Чернігові пошкодили умисно, - ОВА

Фото: системи повітряної тривоги у Чернігові пошкодили умисно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Чернігові умисно пошкодили лінії зв'язку, які забезпечують роботу систем, що сповіщають про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"У Чернігові тривають роботи з відновлення ліній зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення, після умисного їх пошкодження сторонніми особами", - написав він.

Чаус також повідомив, що станом на 14:00 12 жовтня відновлено лінії управління 21 сиреною.

Наразі три сирени залишаються непрацездатними.

Що цьому передувало

Вчора повідомлялося, що у Чернігові через технічні проблеми не працюватимуть системи повітряної тривоги.

Мешканцям радять відстежувати повітряну небезпеку за повідомленнями на офіційних каналах і в додатку "Повітряна тривога".

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Чернігіввоздушная тревога