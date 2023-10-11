В Чернігові тимчасово не працюють сирени повітряної тривоги
В Чернігові через технічні проблеми тимчасово не працюватимуть системи повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Через технічні проблеми у Чернігові тимчасово не вмикаються сирени. Для усунення несправності вже працюють фахівці АТ "Укртелеком", - повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За його словами, жителі міста можуть відстежувати повітряну небезпеку за повідомленнями на офіційних каналах, а також через додаток "Повітряна тривога".
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.
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