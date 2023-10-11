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В Чернігові тимчасово не працюють сирени повітряної тривоги

Чернігів, Середа 11 жовтня 2023 22:01
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В Чернігові тимчасово не працюють сирени повітряної тривоги Фото: в Чернігові тимчасово не працюють системи сповіщень (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Чернігові через технічні проблеми тимчасово не працюватимуть системи повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Через технічні проблеми у Чернігові тимчасово не вмикаються сирени. Для усунення несправності вже працюють фахівці АТ "Укртелеком", - повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, жителі міста можуть відстежувати повітряну небезпеку за повідомленнями на офіційних каналах, а також через додаток "Повітряна тривога".

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

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