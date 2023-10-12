RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Системы воздушной тревоги в Чернигове повредили умышленно, - ОВА

Фото: системы воздушной тревоги в Чернигове повредили умышленно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Чернигове преднамеренно повредили линии связи, обеспечивающие работу систем, извещающих о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"В Чернигове продолжаются работы по восстановлению линий связи, которые обеспечивают работу сирен оповещения, после умышленного их повреждения посторонними лицами", - написал он.

Чаус также сообщил, что по состоянию на 14:00 12 октября возобновлены линии управления 21 сиреной.

В настоящее время три сирены остаются нерабочими.

Что этому предшествовало

Вчера сообщалось, что в Чернигове из-за технических проблем не будут работать системы воздушной тревоги.

Жителям советуют отслеживать воздушную опасность по сообщениям на официальных каналах и в приложении "Воздушная тревога".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговвоздушная тревога