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Интервью

В системе публичных закупок ProZorro за 10 месяцев состоялось 2 млн тендеров

НовостиОбщество    15.06.2018 - 22:48
Иллюстративное фото (twitter.com-RayonKamin)
Иллюстративное фото (twitter.com-RayonKamin)

Среди самых популярных категорий закупок - строительные работы, продукты питания, нефтепродукты, электроэнергия и медицинское оборудование

Количество объявленных тендеров в системе электронных публичных закупок ProZorro достигло двух миллионов. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ProZorro.

"За десять месяцев количество объявленных закупок выросло с одного миллиона до двух, государство сэкономило уже более 51 миллиард гривен. Чтобы сделать систему еще более удобной для пользователей, мы постоянно ее совершенствуем. В планах на ближайшую перспективу - интеграция с базой данных Государственной фискальной службы, что позволит автоматически проверить отсутствие налоговой задолженности поставщиков", - отметил гендиректор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

Также планируется запустить кабинет Государственной аудиторской службы и електронизрировать тендерную документацию и предложения.

Отмечается, что больше всего через систему ProZorro закупают в Киевской (409 тыс. тендеров), Днепропетровской (193 тыс. тендеров) и Донецкой областях (147 тысяч тендеров).

Среди самых популярных категорий закупок - строительные работы и текущий ремонт, продукты питания и напитки, нефтепродукты, топливо, электроэнергия и медицинское оборудование.

Добавим, система публичных электронных закупок ProZorro стала обязательной к применению с 1 августа 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в июне стартует приватизация небольших активов, которые не имеют стратегического значения для экономики - через систему ProZorro.

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Теги публикации: ProZorro  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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