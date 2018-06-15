У системі публічних закупівель ProZorro за 10 місяців відбулось 2 млн тендерів

Серед найпопулярніших категорій закупівель - будівельні роботи, продукти харчування, нафтопродукти, електроенергія та медичне обладання

Кількість оголошених тендерів у системі електронних публічних закупівель ProZorro сягнула двох мільйонів. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі ProZorro.

"За десять місяців кількість оголошених закупівель виросла з одного мільйона до двох, держава заощадила вже понад 51 мільярд гривень. Щоби зробити систему ще більш зручною для користувачів, ми постійно її вдосконалюємо. У планах на найближчу перспективу - інтеграція з базою даних Державної фіскальної служби, що дозволить автоматично перевірити відсутність податкової заборгованості постачальників", - зазначив гендиректор ДП "Прозорро" Василь Задворний.

Також планується запустити кабінет Державної аудиторської служби та електронізувати тендерну документацію та пропозиції.

Зазначається, що найбільше через систему ProZorro закуповують в Київській (409 тис. тендерів), Дніпропетровській (193 тис. тендерів) та Донецькій областях (147 тисяч тендерів).

Серед найпопулярніших категорій закупівель - будівельні роботи та поточний ремонт, продукти харчування та напої, нафтопродукти, паливо, електроенергія та медичне обладання.

Додамо, система публічних електронних закупівель ProZorro cтала обов’язковою до використання з 1 серпня 2016 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні у червні стартує приватизація невеликих активів, які не мають стратегічного значення для економіки - через систему ProZorro.