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У системі публічних закупівель ProZorro за 10 місяців відбулось 2 млн тендерів

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 22:48
Ілюстративне фото (twitter.com-RayonKamin)
Ілюстративне фото (twitter.com-RayonKamin)

Серед найпопулярніших категорій закупівель - будівельні роботи, продукти харчування, нафтопродукти, електроенергія та медичне обладання

Кількість оголошених тендерів у системі електронних публічних закупівель ProZorro сягнула двох мільйонів. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі ProZorro.

"За десять місяців кількість оголошених закупівель виросла з одного мільйона до двох, держава заощадила вже понад 51 мільярд гривень. Щоби зробити систему ще більш зручною для користувачів, ми постійно її вдосконалюємо. У планах на найближчу перспективу - інтеграція з базою даних Державної фіскальної служби, що дозволить автоматично перевірити відсутність податкової заборгованості постачальників", - зазначив гендиректор ДП "Прозорро" Василь Задворний.

Також планується запустити кабінет Державної аудиторської служби та електронізувати тендерну документацію та пропозиції.

Зазначається, що найбільше через систему ProZorro закуповують в Київській (409 тис. тендерів), Дніпропетровській (193 тис. тендерів) та Донецькій областях (147 тисяч тендерів).

Серед найпопулярніших категорій закупівель - будівельні роботи та поточний ремонт, продукти харчування та напої, нафтопродукти, паливо, електроенергія та медичне обладання.

Додамо, система публічних електронних закупівель ProZorro cтала обов’язковою до використання з 1 серпня 2016 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні у червні стартує приватизація невеликих активів, які не мають стратегічного значення для економіки - через систему ProZorro.

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Теги публікації: ProZorro, публичные закупки, государственные закупки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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