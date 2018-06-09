У червні стартує мала приватизація через систему ProZorro, - Гройсман

Почнеться приватизація невеликих активів, які не мають стратегічного значення для економіки

В Україні у червні стартує приватизація невеликих активів, які не мають стратегічного значення для економіки - через систему ProZorro. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

"Я вважаю, що приватизація - це залучення інвестицій в промисловість. В цьому місяці стартує нова формула продажу невеликих підприємств - через ProZorro - відкрито, публічно, без зловживань", - повідомив Гройсман.

За його словами, великі активи будуть збережені у власності держави, а ті, де можна залучити капітал для оновлення технологій та примноження робочих місць, пройдуть підготовку з залученням відомих світових радників.

Нагадаємо, раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що в 2018 році згідно з планом приватизації буде виставлено на продаж 25 великих державних підприємств.

Пізніше Фонд державного майна додав до переліку малої приватизації ще 140 об'єктів.