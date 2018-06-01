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Интервью

В системе подготовки полицейских происходит огромный прорыв, - посол США в Украине

НовостиПолитика    01.06.2018 - 17:05
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Йованович отметила, что Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания профессионализма полицейских

Посол Соединенных Штатов Америки (США) в Украине Мари Йованович заявила об огромном прорыве в системе подготовки полицейских кадров, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Мы становимся свидетелями огромного прорыва в системе подготовки полицейских кадров, которая прошла значительный путь от советской милицейской модели к современной сервисно-ориентированной организации с новыми стандартами подготовки, инфраструктурой и оборудованием. Мы считаем, что Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добродетели, профессионализма и самоотверженности полицейских", - подчеркнула Йованович.

По словам посла, Академия будет способствовать систематическом улучшению полицейских услуг в результате - укреплению доверия к полиции со стороны граждан, что является важнейшим качеством полицейского.

Напомним, 31 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал Академию патрульной полиции.

Повышение зарплаты полицейским ожидается не раньше сентября, - Князев Аваков презентовал Академию патрульной полиции
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, полиция, мари йованович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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