В системе подготовки полицейских происходит огромный прорыв, - посол США в Украине

Йованович отметила, что Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания профессионализма полицейских

Посол Соединенных Штатов Америки (США) в Украине Мари Йованович заявила об огромном прорыве в системе подготовки полицейских кадров, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Мы становимся свидетелями огромного прорыва в системе подготовки полицейских кадров, которая прошла значительный путь от советской милицейской модели к современной сервисно-ориентированной организации с новыми стандартами подготовки, инфраструктурой и оборудованием. Мы считаем, что Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добродетели, профессионализма и самоотверженности полицейских", - подчеркнула Йованович.

По словам посла, Академия будет способствовать систематическом улучшению полицейских услуг в результате - укреплению доверия к полиции со стороны граждан, что является важнейшим качеством полицейского.

Напомним, 31 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал Академию патрульной полиции.