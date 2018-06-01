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У системі підготовки поліцейських відбувається величезний прорив, - посол США в Україні

НовиниПолітика    01.06.2018 - 17:05
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Йованович зазначила, що Академія патрульної поліції стане епіцентром виховання професіоналізму поліцейських

Посол Сполучених Штатів Америки (США) в Україні Марі Йованович заявила про величезний прорив у системі підготовки поліцейських кадрів, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Ми стаємо свідками величезного прориву в системі підготовки поліцейських кадрів, що пройшла значний шлях від радянської міліцейської моделі до сучасної сервісно-орієнтованої організації з новими стандартами підготовки, інфраструктурою та обладнанням. Ми вважаємо, що Академія патрульної поліції стане епіцентром виховання доброчесності, професіоналізму та самовідданості поліцейських", - підкреслила Йованович.

За словами посла, Академія сприятиме систематичному поліпшенню поліцейських послуг та у результаті - зміцненню довіри до  поліції з боку громадян, що є найважливішою якістю поліцейського.

Нагадаємо, 31 травня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков презентував Академію патрульної поліції.

 

 

Підвищення зарплати поліцейським очікується не раніше вересня, - Князєв Аваков презентував Академію патрульної поліції
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, полиция, мари йованович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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