У системі підготовки поліцейських відбувається величезний прорив, - посол США в Україні

Йованович зазначила, що Академія патрульної поліції стане епіцентром виховання професіоналізму поліцейських

Посол Сполучених Штатів Америки (США) в Україні Марі Йованович заявила про величезний прорив у системі підготовки поліцейських кадрів, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Ми стаємо свідками величезного прориву в системі підготовки поліцейських кадрів, що пройшла значний шлях від радянської міліцейської моделі до сучасної сервісно-орієнтованої організації з новими стандартами підготовки, інфраструктурою та обладнанням. Ми вважаємо, що Академія патрульної поліції стане епіцентром виховання доброчесності, професіоналізму та самовідданості поліцейських", - підкреслила Йованович.

За словами посла, Академія сприятиме систематичному поліпшенню поліцейських послуг та у результаті - зміцненню довіри до поліції з боку громадян, що є найважливішою якістю поліцейського.

Нагадаємо, 31 травня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков презентував Академію патрульної поліції.