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Интервью

Аваков презентовал Академию патрульной полиции

НовостиОбщество    31.05.2018 - 14:33
Фото: Рсен Аваков (mvs.gov.ua)
Фото: Рсен Аваков (mvs.gov.ua)

Реализация проекта Академии патрульной полиции состоялась при поддержке Канады и США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в четверг, 31 мая, презентовал Академию патрульной полиции. Также в этот день состоялся выпуск первых 83 курсантов Академии, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

"Смена системы невозможна без изменения системы подготовки кадров. Новая полиция реализует в своей деятельности три главные принципы: честность, самоотверженность и профессионализм", - сказал Аваков во время выпуска.

Он добавил, что основная задача Академии патрульной полиции - научить, воспитать и подготовить "нового украинского полицейского".

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, реализация проекта Академии патрульной полиции состоялась при поддержке международных партнеров.

"Благодаря помощи правительств Канады и США мы смогли преодолеть трудности и внедрить новое учебное заведение для полицейских", - отметил Князев.

Как рассказал руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, что первые 83 курсанта прошли четырехмесячную первичную профессиональную подготовку на базе новосозданной Академии.

А Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович, которая присутствовала во время презентации, заверила, что Соединенные Штаты и впредь будут поддерживать реформу полиции в Украине.

Напомним, в середине мая 2018 года в Херсонской области начал работу обособленное отдел патрульной полиции в АР Крым и м. Севастополе.

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Теги публикации: полиция, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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