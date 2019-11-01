Система VAR впервые заработает в чемпионате Украины на матче юношеских команд

Ранее ее использовали только в режиме офлайн на матчах УПЛ

Система видеоассистента рефери (VAR) впервые в Украине будет работать в режиме онлайн на матче 11 тура между командами киевского "Динамо" и львовских "Карпат" на уровне чемпионата U-19. Об этом сообщается на сайте комитета арбитров Украинской ассоциации футбола.

Таким образом, главный судья предстоящего матча Николай Балакин будет иметь связь с бригадой VAR, которые, в случае чего, в ключевых эпизодах смогут подсказать в принятии правильного решения на поле.

На матч Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду ФИФА в следующем составе:

ассистенты арбитра - Андрей Скрипка, Владимир Володин

четвертый арбитр - Евгений Арановский

наблюдатель арбитража - Виктор Швецов

арбитр VAR - Сергей Бойко

ассистент арбитра VAR - Семен Шлончак

наблюдатель арбитража VAR - Виктор Дердо

Ранее в Украине система видеопомощи арбитрам тестировалась в офлайн-режиме. На уровне Премьер-лиги VAR планируют ввести со второй части текущего чемпионата.

Матч между юношескими командами "Динамо" и "Карпат" пройдет на загородной базе киевлян в Конча-Заспе в пятницу, 1 ноября, начало - в 13:00.

На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.