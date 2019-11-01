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Система VAR вперше запрацює в чемпіонаті України на матчі юнацьких команд

Новини » Спорт     01.11.2019 - 09:10
Система VAR вперше запрацює в чемпіонаті України на матчі юнацьких команд

Раніше її використовували тільки в режимі офлайн на матчах УПЛ

Система відеоасистента рефері (VAR) вперше в Україні буде працювати в режимі онлайн на матчі 11 туру між командами київського "Динамо" і львівських "Карпат" на рівні чемпіонату U-19. Про це повідомляється на сайті комітету арбітрів Української асоціації футболу.

Таким чином, головний суддя майбутнього матчу Микола Балакін матиме зв'язок з бригадою VAR, які, в разі чого, у ключових епізодах зможуть підказати у прийнятті правильного рішення на полі.

На матч Комітет арбітрів УАФ призначив суддівську бригаду ФІФА в такому складі:

асистенти арбітра - Андрій Скрипка, Володимир Володін
четвертий арбітр - Євген Арановський
спостерігач арбітражу - Віктор Швецов
арбітр VAR - Сергій Бойко
асистент арбітра VAR - Семен Шлончак
спостерігач арбітражу VAR - Віктор Дердо

Раніше в Україні система відеодопомоги арбітрам тестувалася в офлайн-режимі. На рівні Прем'єр-ліги VAR планують ввести з другої частини поточного чемпіонату.

Матч між юнацькими командами "Динамо" і "Карпат" пройде на заміській базі киян у Конча-Заспі в п'ятницю, 1 листопада, початок - о 13:00.

На даний момент VAR використовується в провідних європейських лігах, а також в Лізі чемпіонів.

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