Система Путіна не витримає. Ефект санкцій підтверджує розвідка, - Зеленський
Міжнародні санкції обмежують воєнну машину Росії вести війну проти України, що підтверджують, зокрема, й секретні дані, добуті Службою зовнішньої розвідки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку", - зазначив Зеленський.
За його словами, це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію.
"Система (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами", - додав президент України.
Обговорили джерела постачання для російської зброї
Глава держави також зазначив, що напередодні візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами обговорив з Іващенком ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.
"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", - підкреслив Зеленський.
Санкції проти РФ
Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, Україна запровадила нові антиросійські санкції. Під обмеження потрапили особи і компанії, які причетні до підтримки воєнної машини РФ і обходу санкцій.
Окрім того, Євросоюз активно готує 19-й пакет санкцій проти РФ. Проте 19-ий пакет санкцій ЄС проти Росії дещо затягнувся. Брюссель пояснив це тим, що впроваджувалася підготовка більш жорстких обмежень, спрямованих на три основні сфери.
Напередодні повідомлялося, що Словаччина хоче, щоб затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії відбулося на саміті лідерів у другій половині жовтня.