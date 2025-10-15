ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Система Путіна не витримає. Ефект санкцій підтверджує розвідка, - Зеленський

Середа 15 жовтня 2025 14:56
UA EN RU
Система Путіна не витримає. Ефект санкцій підтверджує розвідка, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міжнародні санкції обмежують воєнну машину Росії вести війну проти України, що підтверджують, зокрема, й секретні дані, добуті Службою зовнішньої розвідки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку", - зазначив Зеленський.

За його словами, це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію.

"Система (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами", - додав президент України.

Обговорили джерела постачання для російської зброї

Глава держави також зазначив, що напередодні візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами обговорив з Іващенком ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", - підкреслив Зеленський.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, Україна запровадила нові антиросійські санкції. Під обмеження потрапили особи і компанії, які причетні до підтримки воєнної машини РФ і обходу санкцій.

Окрім того, Євросоюз активно готує 19-й пакет санкцій проти РФ. Проте 19-ий пакет санкцій ЄС проти Росії дещо затягнувся. Брюссель пояснив це тим, що впроваджувалася підготовка більш жорстких обмежень, спрямованих на три основні сфери.

Напередодні повідомлялося, що Словаччина хоче, щоб затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії відбулося на саміті лідерів у другій половині жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Вторгнення Росії до України
Новини
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить