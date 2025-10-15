ua en ru
Система Путина не выдержит. Эффект санкций подтверждает разведка, - Зеленский

Среда 15 октября 2025 14:56
Система Путина не выдержит. Эффект санкций подтверждает разведка, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Международные санкции ограничивают военную машину России вести войну против Украины, что подтверждают, в частности, и секретные данные, добытые Службой внешней разведки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять эту войну, и чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее сможем гарантировать надежную безопасность", - отметил Зеленский.

По его словам, это четко подтверждается закрытыми данными, которые были получены нашей разведкой. Есть также множество открытых данных, в частности о состоянии российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на Россию.

"Система (российского диктатора Владимира - ред.) Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию. Определили сегодня ключевые направления дальнейшего нашего давления. Поручил работать с соответствующими странами", - добавил президент Украины.

Обсудили источники поставок для российского оружия

Глава государства также отметил, что накануне визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами обсудил с Иващенко ключевые источники поставок в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

"Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности", - подчеркнул Зеленский.

Санкции против РФ

Напомним, в субботу, 11 октября, Украина ввела новые антироссийские санкции. Под ограничения попали лица и компании, которые причастны к поддержке военной машины РФ и обходу санкций.

Кроме того, Евросоюз активно готовит 19-й пакет санкций против РФ. Однако 19-й пакет санкций ЕС против России несколько затянулся. Брюссель объяснил это тем, что внедрялась подготовка более жестких ограничений, направленных на три основные сферы.

Накануне сообщалось, что Словакия хочет, чтобы утверждение 19-го пакета санкций ЕС против России состоялось на саммите лидеров во второй половине октября.

