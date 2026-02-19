Система проти "Шахедів" і ракети для ППО: Швеція оголосила пакет військової допомоги Україні

Швеція надасть Україні пакет військової допомоги на суму 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро). Зокрема, до нього увійде зенітна установка Tridon Mk2.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.
"Швеція є однією з країн, які надають Україні найбільшу підтримку, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Шведські системи, які ми поставили Україні, дуже добре зарекомендували себе на полі бою", - сказав Йонсон.
Він додав, що перша частина пакета на суму 4,3 млрд крон (404 млн євро) передбачає купівлю і передачу українським воїнам систем озброєнь для захисту від російських безпілотників. Йдеться про систему протиповітряної оборони Tridon, а також про ракети до ППО і дрони-перехоплювачі. Усе має бути встановлено на транспортні засоби.
5,6 млрд крон (528 млн євро) підуть на фінансування розробки і виробництва Україною далекобійних ракет і безпілотників - як повітряних, так і морських.
3 млрд крон (282 млн євро) буде використано на гранатомети, які були на озброєнні у шведських збройних сил, на закупівлю артилерійських снарядів, на запчастини та навчання українського персоналу.
Tridon Mk2 - це мобільна система протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, призначена насамперед для боротьби з безпілотниками, крилатими ракетами і повітряними цілями, що летять низько.
Комплекс виконаний у вигляді автоматичної 40-мм зенітної артилерійської установки, змонтованої на колісному шасі, що забезпечує високу мобільність і можливість швидкого розгортання в районах прикриття військ, інфраструктури та об'єктів критичної важливості.
Система інтегрується з сучасними засобами виявлення та управління вогнем, що дає змогу ефективно працювати по цілях в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що Швеція і Данія об'єднують зусилля щодо поліпшення української системи протиповітряної оборони. Близько 290 млн доларів країни вирішили спрямувати на придбання зенітних систем Tridon від компанії BAE Systems Bofors.
Основну частину фінансування - понад 235 млн доларів - бере на себе Стокгольм, решту додасть Копенгаген.