Система проти "Шахедів" і ракети для ППО: Швеція оголосила пакет військової допомоги Україні

"Швеція є однією з країн, які надають Україні найбільшу підтримку, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Шведські системи, які ми поставили Україні, дуже добре зарекомендували себе на полі бою", - сказав Йонсон.

Він додав, що перша частина пакета на суму 4,3 млрд крон (404 млн євро) передбачає купівлю і передачу українським воїнам систем озброєнь для захисту від російських безпілотників. Йдеться про систему протиповітряної оборони Tridon, а також про ракети до ППО і дрони-перехоплювачі. Усе має бути встановлено на транспортні засоби.

5,6 млрд крон (528 млн євро) підуть на фінансування розробки і виробництва Україною далекобійних ракет і безпілотників - як повітряних, так і морських.

3 млрд крон (282 млн євро) буде використано на гранатомети, які були на озброєнні у шведських збройних сил, на закупівлю артилерійських снарядів, на запчастини та навчання українського персоналу.

Tridon Mk2

Tridon Mk2 - це мобільна система протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, призначена насамперед для боротьби з безпілотниками, крилатими ракетами і повітряними цілями, що летять низько.

Фото: система Tridon Mk2, яку отримає Україна (baesystems.com)

Комплекс виконаний у вигляді автоматичної 40-мм зенітної артилерійської установки, змонтованої на колісному шасі, що забезпечує високу мобільність і можливість швидкого розгортання в районах прикриття військ, інфраструктури та об'єктів критичної важливості.

Система інтегрується з сучасними засобами виявлення та управління вогнем, що дає змогу ефективно працювати по цілях в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.