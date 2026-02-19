RU

Система против "Шахедов" и ракеты для ПВО: Швеция объявила пакет военной помощи Украине

Фото: Пол Йонсон, глава Минобороны Швеции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швеция предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро). В частности, в него войдет зенитная установка Tridon Mk2.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

"Швеция является одной из стран, которые оказывают Украине самую большую поддержку, как в количественном, так и в качественном отношении. Шведские системы, которые мы поставили Украине, очень хорошо зарекомендовали себя на поле боя", - сказал Йонсон. 

Он добавил, что первая часть пакета на сумму 4,3 млрд крон (404 млн евро) предусматривает покупку и передачу украинским воинам систем вооружений для защиты от российских беспилотников. Речь идет о системе противовоздушной обороны Tridon, а также о ракетах к ПВО и дронах-перехватчиках. Все должно быть установлено на транспортные средства.

5,6 млрд крон (528 млн евро) пойдут на финансирование разработки и производства Украиной дальнобойных ракет и беспилотников - как воздушных, так и морских.

3 млрд крон (282 млн евро) будут использованы на гранатометы, которые были на вооружении у шведских вооруженных сил, на закупку артиллерийских снарядов, на запчасти и обучение украинского персонала.

Tridon Mk2

Tridon Mk2 - это мобильная система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, предназначенная прежде всего для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и низколетящими воздушными целями. 

Фото: система Tridon Mk2, которую получит Украина (baesystems.com)

Комплекс выполнен в виде автоматической 40-мм зенитной артиллерийской установки, смонтированной на колесном шасси, что обеспечивает высокую мобильность и возможность быстрого развертывания в районах прикрытия войск, инфраструктуры и объектов критической важности. 

Система интегрируется с современными средствами обнаружения и управления огнем, что позволяет эффективно работать по целям в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 3 февраля стало известно, что Швеция и Дания объединяют усилия по улучшению украинской системы противовоздушной обороны. Около 290 млн долларов страны решили направить на приобретение зенитных систем Tridon от компании BAE Systems Bofors.

Основную часть финансирования - более 235 млн долларов - берет на себя Стокгольм, остальную часть прибавит Копенгаген.

