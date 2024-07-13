Система ППО, 58 артсистем і понад 1100 загарбників: Генштаб розповів про втрати РФ за добу

За останню добу з 12 на 13 липня росіяни втратили на війні в Україні 1120 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 склали:

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська просунулися на Авдіївському напрямку, а також на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

Тим часом Сили оборони звільнили селище на кордоні Харківської області з Росією.

ЗСУ можуть звільнити окуповані території за допомогою військової допомоги Заходу в кілька етапів.

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