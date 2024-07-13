Система ППО, 58 артсистем і понад 1100 загарбників: Генштаб розповів про втрати РФ за добу
Фото: Сили оборони ліквідували понад 1100 російських загарбників за добу (Getty Images)
За останню добу з 12 на 13 липня росіяни втратили на війні в Україні 1120 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 склали:
- особового складу - близько 557 770 (+1120) осіб ліквідовано;
- танків - 8199 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 15 779 (+24) од.;
- артилерійських систем - 15 216 (+58) од.;
- РСЗВ - 1119 од.;
- засоби ППО - 889 (+1) од.;
- літаків - 361 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 069 (+34) од.;
- крилатих ракет - 2397 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20 461 (+52) од.;
- спеціальної техніки - 2556 (+13) од.
Нагадаємо, за даними ISW, російські війська просунулися на Авдіївському напрямку, а також на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.
Тим часом Сили оборони звільнили селище на кордоні Харківської області з Росією.
ЗСУ можуть звільнити окуповані території за допомогою військової допомоги Заходу в кілька етапів.
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