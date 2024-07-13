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Система ППО, 58 артсистем і понад 1100 загарбників: Генштаб розповів про втрати РФ за добу

Субота 13 липня 2024 07:12
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Система ППО, 58 артсистем і понад 1100 загарбників: Генштаб розповів про втрати РФ за добу Фото: Сили оборони ліквідували понад 1100 російських загарбників за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 12 на 13 липня росіяни втратили на війні в Україні 1120 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 склали:

  • особового складу - близько 557 770 (+1120) осіб ліквідовано;
  • танків - 8199 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 779 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 15 216 (+58) од.;
  • РСЗВ - 1119 од.;
  • засоби ППО - 889 (+1) од.;
  • літаків - 361 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 069 (+34) од.;
  • крилатих ракет - 2397 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20 461 (+52) од.;
  • спеціальної техніки - 2556 (+13) од.

Система ППО, 58 артсистем і понад 1100 загарбників: Генштаб розповів про втрати РФ за добу

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська просунулися на Авдіївському напрямку, а також на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

Тим часом Сили оборони звільнили селище на кордоні Харківської області з Росією.

ЗСУ можуть звільнити окуповані території за допомогою військової допомоги Заходу в кілька етапів.

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Війна Росії проти України
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