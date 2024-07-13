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Система ПВО, 58 артсистем и более 1100 захватчиков: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки

Суббота 13 июля 2024 07:12
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Система ПВО, 58 артсистем и более 1100 захватчиков: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки Фото: Силы обороны ликвидировали более 1100 российских захватчиков за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 12 на 13 июля россияне потеряли на войне в Украине 1120 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 составили:

  • личного состава - около 557 770 (+1120) человек ликвидировано;
  • танков - 8199 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 779 (+24) ед;
  • артиллерийских систем - 15 216 (+58) ед;
  • РСЗО - 1119 ед;
  • средства ПВО - 889 (+1) ед;
  • самолетов - 361 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 069 (+34) ед;
  • крылатых ракет - 2397 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20 461 (+52) ед;
  • специальной техники - 2556 (+13) ед.

Система ПВО, 58 артсистем и более 1100 захватчиков: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки

Напомним, по данным ISW, российские войска продвинулись на Авдеевском направлении, а также на админгранице Донецкой и Запорожской областей.

Тем временем Силы обороны освободили поселок на границе Харьковской области с Россией.

ВСУ могут освободить оккупированные территории с помощью военной помощи Запада в несколько этапов.

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