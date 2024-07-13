Система ПВО, 58 артсистем и более 1100 захватчиков: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Фото: Силы обороны ликвидировали более 1100 российских захватчиков за сутки (Getty Images)
За последние сутки с 12 на 13 июля россияне потеряли на войне в Украине 1120 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 составили:
- личного состава - около 557 770 (+1120) человек ликвидировано;
- танков - 8199 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 15 779 (+24) ед;
- артиллерийских систем - 15 216 (+58) ед;
- РСЗО - 1119 ед;
- средства ПВО - 889 (+1) ед;
- самолетов - 361 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 069 (+34) ед;
- крылатых ракет - 2397 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20 461 (+52) ед;
- специальной техники - 2556 (+13) ед.
Напомним, по данным ISW, российские войска продвинулись на Авдеевском направлении, а также на админгранице Донецкой и Запорожской областей.
Тем временем Силы обороны освободили поселок на границе Харьковской области с Россией.
ВСУ могут освободить оккупированные территории с помощью военной помощи Запада в несколько этапов.
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