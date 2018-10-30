Система поддержки возобновляемой энергетики требует срочных изменений, - ассоциации

Фото: Андрей Конеченков (из открытых источников)

Эксперты призвали к законодательным изменениям на рынке "зеленой энергетики" Украины

Система поддержки возобновляемой энергетики требует срочных изменений. Об этом заявили участники пресс-конференции, посвященной подписанию меморандума между профильными ассоциациями рынка возобновляемой энергетики (ВИЭ) и Офисом национального инвестиционного совета Украины.

Ключевые игроки рынка возобновляемой энергетики настаивают на необходимости срочного внедрения законодательных изменений на рынке "зеленой энергетики" Украины.

Так, сегодня состоялось подписание меморандума, который содержит согласованную позицию профильных ассоциаций по переходу на тендерный механизм стимулирования отрасли, сокращение "зеленых тарифов" и стимулирования малой генерации с чистых источников.

Участники мероприятия, включающие более 80% всего сектора возобновляемой энергетики, представили согласованную позицию ключевых игроков рынка по переходу на аукционную модель поддержки. В частности, они заявили о необходимости срочного введения таких изменений на рынке зеленой энергетики Украины.

В частности, председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель считает неизбежным изменение механизма стимулирования возобновляемой энергетики в Украине, что, по его мнению, в интересах ответственного бизнеса и тех, кто болеет за развитие зеленой энергетики.

"Данные процессы должны состояться как можно скорее, в первую очередь в законодательстве. Любое затягивание процесса приведет к ухудшению инвестиционного климата в отрасли и стране в целом", - заявил Оржель.

Кроме того, ассоциации ВИЭ настаивают, что внедрение аукционной модели стимулирования рынка возобновляемой энергетики необходимо для дальнейшего развития рынка и недопущения ухудшения инвестиционного климата в стране.

Так, глава правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха заявил, что такая модель позволит принять участие всем желающим и побороться за свою цену. Кроме того, он отметил, что с каждым, кто пройдет аукцион будет гарантировано подписан договор, а полученная цена на тендере, будет объективной и такой, за которую инвестору будет интересно вкладывать средства в объекты строительства под "зеленые" энергопроекты.

В свою очередь, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков добавил, что рынок возобновляемой энергетики в Украине становится конкурентным. На этот рынок, по его словам, заходят ведущие мировые компании такие как General Electric, Nordex, другие компании по развитию ветровой энергетики.

"Для этого мы и создали этот Меморандум как основу для уверенности. Это документ, который расставил ключевые позиции по своим местам и даст зеленый свет инвестиционным потокам в нашу страну. Ведь инвесторы сами заинтересованы в четких правилах и согласны себя ограничивать", - считает Конеченков.

Среди других предложений, подписанный меморандум предусматривает согласованную позицию по внедрению новой системы поддержки в законопроекте не позднее 1 января 2020 года, установление порядка проведения аукционов Кабинетом министров Украины и использования в качестве площадки электронной торговой системы ProZorro; снижение действующих "зеленых" тарифов с 2020 года и отсутствие ретроспективных изменений для действующих объектов ВИЭ.

Данные инициативы не ухудшают условия для малой генерации - новые условия и аукционная модель будет действовать только для мощностей от 10 МВт, а для объектов ВИЭ до 1 МВт предлагается упрощение системы получения "зеленого" тарифа.

Летом этого года в парламенте был зарегистрирован законопроект №8449 от 07.06.2018 г. и предложены семь альтернативных законопроектов к нему. Это демонстрирует повышенный интерес стейкхолдеров к предстоящим изменениям и необходимости их срочного внедрения.