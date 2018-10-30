Система підтримки відновлюваної енергетики потребує термінових змін, - асоціації

Експерти закликали до законодавчих змін на ринку "зеленої енергетики" України

Система підтримки відновлюваної енергетики потребує термінових змін. Про це заявили учасники прес-конференції, присвяченої підписанню меморандуму між профільними асоціаціями ринку відновлюваної енергетики (ВДЕ) та Офісом національного інвестиційного ради України.

Ключові гравці ринку відновлюваної енергетики наполягають на необхідності термінового впровадження законодавчих змін на ринку "зеленої енергетики" України.

Так, сьогодні відбулося підписання меморандуму, який містить узгоджену позицію профільних асоціацій по переходу на тендерний механізм стимулювання галузі, скорочення "зелених тарифів" та стимулювання малої генерації з чистих джерел.

Учасники заходу, що включають понад 80% всього сектора відновлюваної енергетики, представили узгоджену позицію ключових гравців ринку щодо переходу на аукціонну модель підтримки. Зокрема, вони заявили про необхідність термінового введення таких змін на ринку зеленої енергетики України.

Зокрема, голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель вважає неминучою зміну механізму стимулювання відновлюваної енергетики в Україні, що, на його думку, в інтересах відповідального бізнесу і тих, хто вболіває за розвиток зеленої енергетики.

"Дані процеси повинні відбутися якомога швидше, в першу чергу в законодавстві. Будь-яке затягування процесу призведе до погіршення інвестиційного клімату в галузі та країні в цілому", - заявив Оржель.

Крім того, асоціації ВДЕ наполягають, що запровадження аукціонної моделі стимулювання ринку відновлюваної енергетики необхідно для подальшого розвитку ринку і недопущення погіршення інвестиційного клімату в країні.

Так, голова правління біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха заявив, що така модель дозволить взяти участь всім бажаючим і поборотися за свою ціну. Крім того, він зазначив, що з кожним, хто пройде аукціон буде гарантовано підписаний договір, а отримана ціна на тендері, буде об'єктивною і такою, за яку інвестору буде цікаво вкладати кошти в об'єкти будівництва під "зелені" енергопроекти.

У свою чергу, голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков додав, що ринок відновлюваної енергетики в Україні стає конкурентним. На цей ринок, за його словами, заходять провідні світові компанії, такі як General Electric, Nordex, інші компанії з розвитку вітрової енергетики.

"Для цього ми і створили цей Меморандум як основу для впевненості. Це документ, який розставив ключові позиції по своїх місцях і дасть зелене світло інвестиційним потокам в нашу країну. Адже інвестори самі зацікавлені в чітких правилах і згодні себе обмежувати", - вважає Конеченков.

Серед інших пропозицій, підписаний меморандум передбачає узгоджену позицію щодо впровадження нової системи підтримки в законопроекті не пізніше 1 січня 2020 року, встановлення порядку проведення аукціонів Кабінетом міністрів України та використання в якості майданчика електронної торгової системи ProZorro; зниження діючих "зелених" тарифів з 2020 року і відсутність ретроспективних змін для діючих об'єктів ВДЕ.

Ці ініціативи не погіршують умови для малої генерації - нові умови і аукціонна модель буде діяти тільки для потужностей від 10 МВт, а для об'єктів ВДЕ до 1 МВт пропонується спрощення системи отримання "зеленого" тарифу.

Влітку цього року в парламенті був зареєстрований законопроект №8449 від 07.06.2018 р. та запропоновано сім альтернативних законопроектів до нього. Це демонструє підвищений інтерес стейкхолдерів до майбутніх змін і необхідності їх термінового впровадження.